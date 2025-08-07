الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر.. رابط مباشر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر الدفعة الجديدة الآن، فقد أطلقت الجهات المسؤولة في الجزائر برنامج عدل، والذي بدوره يُعلن عن قائمة أسماء الأفراد المقبولين في كل دفعة من مشروع سكنات عدل 3، وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للمواطنين لتحقيق هدف الحصول على سكن ملائم لهم؛ لهذا من خلال موقع الخليج 365 سوف نوضح التفاصيل.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر

تُتيح الوكالة الوطنية في الجزائر فرصة الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، وهذا في ظل التحولات الرقمية والسُبل المبتكرة لتسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين، ويتم الاستعلام عبر اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لسكنات عدل الجزائر “من هُنا“. من ثم بدء تسجيل الدخول بواسطة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لهما. تحديد تبويب “الاستعلام عن أسماء المقبولين”. سيُطلب إضافة الرقم الوطني ورقم التسجيل الخاص بملف المستفيد. تظهر صفحة أخرى بها نتيجة الطلب والتأكد من حالة الملف بشكل فوري.

شروط القبول في سكنات عدل 3 الجزائر

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة في الجزائر مجموعة من الشروط والمعايير من أجل الاستفادة والقبول في سكنات عدل 3، وضمان تطبيق توزيعات عادلة، وهي جاءت على النحو التالي:

لا بد من أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، ولا يحمل أي جنسية أخرى.

ضرورة الإقامة الدائمة داخل أراضي الجزائر.

يُشترط ألا يقل عُمر المتقدم عن الـ 21 عامًا عند تقديم الطلب.

الحرص على تقديم مستندات داعمة مثل كشف الراتب أو التصريح بالحالة المهنية أو شهادة العمل.

إثبات وجود دخل شهري ثابت يغطي الأقساط الشهرية.

عدم امتلاك المتقدم أو أي فرد من أسرته لسكن مناسب مسجل بأسمائهم.

ما بعد القبول في سكنات عدل 3 الجزائر

هناك بعض الإجراءات التي ينبغي إتمامها عند الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر في حالة القبول بالفعل، وهذا لضمان الحصول على السكن، وهي تتمثل فيما يلي:

يتم تلقى إشعار رسمي عبر البريد الإلكتروني أو من خلال حساب المستخدم بالموقع.

تحضير الملفات الإدارية اللازمة.

دفع القسط الأول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإشعار.

توقيع العقد الرسمي بعد سداد القسط الأول، مع استكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بدون تأخير.

تبذل السلطات المعنية في الجزائر قصارى جهدها الآونة الأخيرة، وهذا في سياق تقديم وحدات سكنية تتمتع بالعدالة وتناسب كافة الفئات داخل المجتمع، ويكون عبر برنامج سكنات عدل 3 الخاص بسنة 2025م، كونه جزء من الحلول الحكومية للحد من أزمة السكن الدائمة.