منافسة قوية بين كاكا ورونالدو في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حقق نجم كرة القدم البرازيلي كاكا الفوز على مواطنه رونالدو، في المواجهة الاستعراضية التي جمعتهما اليوم ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض.

مباراة استعراضية بين كبيري الكرة البرازيلية

وأقيمت المباراة ضمن أنشطة أسبوع ألعاب EA FC، وسط حضور جماهيري غفير في صالة stc Arena في بوليفارد رياضي سيتي، حيث حظي النجمان بتشجيع وتحفيز طوال مجريات اللقاء.

المباراة امتدت لثلاث جولات في لعبة EA FC 25، شهدت أداءً حماسيًا من الطرفين، قبل أن يحسمها كاكا لصالحه متفوقًا في الجولات الثلاث.

تحدي تقليدي ورقمي في نفس الوقت

وجاءت هذه الفعالية لتجسد الدمج المبتكر بين كرة القدم التقليدية والألعاب التنافسية الرقمية، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق الترفيه وتعزيز مكانة الرياضات الإلكترونية كأحد أبرز مجالات الرياضة الحديثة، إضافة إلى دعم صناعة الألعاب والابتكار في هذا القطاع المتنامي.