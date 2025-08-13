إسعاف مقيم ستيني وإنقاذ حياته بعد توقف قلبه في المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكنت الفرق الإسعافية في مسار النقل الإسعافي بتجمع المدينة المنورة الصحي – بفضل الله – من إنقاذ حياة مقيم من جمهورية النيجر يبلغ من العمر 60 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى توقف القلب والتنفس داخل سيارة الإسعاف.

تلقى مستشفى السلام الوقفي بلاغًا يفيد بحالة قلبية حرجة تتطلب نقله إلى مركز أمراض وجراحة القلب. تمت مباشرة الفرقة الإسعافية المختصة بنقل المريض، لكن خلال الطريق توقف قلبه وتنفسه، مما استدعى توجيه المسار إلى طوارئ مستشفى الملك فهد والتنسيق لاستقبال الحالة.

تم تنفيذ عمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لمدة ثماني دقائق متواصلة حتى استعاد المريض الوعي قبل وصوله إلى المستشفى، حيث تم فحصه من قبل الفريق الطبي.

بعد استقرار حالته، تم نقل المريض إلى مركز أمراض وجراحة القلب، حيث أجريت له قسطرة قلبية ناجحة. تابع المريض برنامجه العلاجي والتأهيلي، وغادر المركز في حالة صحية جيدة.