"الشؤون الإنسانية الدولية" يطلق برنامج "استشراف المساعدات"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بإشراف مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة، برنامج "استشراف المساعدات" والذي يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل، وهو عبارة عن سلسلة من ورش عمل مُتخصصة يُقدمها خبراء عالميون.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين من مختلف الجهات الإماراتية المانحة والجمعيات الخيرية بأحدث المعارف النظرية والمستجدات العالمية حول المساعدات الخارجية، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية لضمان تحقيق الأثر الملموس في تنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات الإنسانية، فضلاً عن التدرب على امتلاك أهم المهارات المساعدة في صياغة مستقبل أفضل للمساعدات الخارجية.

ويرتكز برنامج "استشراف المساعدات" على أربع ركائز أساسية تتمثل في التعليم، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، والتواصل الإستراتيجي، مما سيساعد المشاركين على تخطيط وتنفيذ برامج إنسانية وتنموية وخيرية تُعزز من منظومة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية من جهة، والاحتياجات العالمية لمختلف الشعوب والمجتمعات من جهة أخرى.

وسيقدم البرنامج مجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات العمل الإنساني والتنموي والخيري، من بينهم "بياتريس نوفال"، مستشارة في الحوكمة العالمية والتكامل الإقليمي والشؤون الخارجية، حيث عملت كمستشارة لعدة مؤسسات مثل البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، بالإضافة إلى "بارت فونتين"، مستشار في التنمية والمساعدات الإنسانية في مؤسسة "هايفن"، والذي أسهم بشكل كبير في تقييم إستراتيجية بلجيكا للتعاون الدولي في أفريقيا بعنوان "ENABEL2030"، وطور نماذج استراتيجية للتعليم العالي في كل من موزمبيق وإثيوبيا وأنغولا، وكذلك "هوسوك لي ماكياما"، مستشار في التجارة والتكنولوجيا والشؤون الدولية وعضو في مركز سياسات التجارة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والذي يُقدم بانتظام استشارات لحكومات دول مجموعة السبع "G7" ومجموعة العشرين "G20" بشأن سياسات الأمن والتجارة والتكامل الاقتصادي، فضلاً عن إسهاماته في صياغة اتفاقيات تجارية وإستراتيجيات اقتصادية للاتحاد الأوروبي.

وسيشارك في البرنامج مجموعة من المديرين والمتخصصين من المؤسسات الإماراتية المانحة والجمعيات الخيرية، مثل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتنمية والجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني وغيرها.