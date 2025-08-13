سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم يشهد قفزة جديدة في منتصف التعاملات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في تحديث حصري ليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 13.306 جنيه مصري للريال الواحد، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. تعتبر هذه التحديثات جزءًا من التقلبات اللافتة في سوق الصرف المحلي، والتي تأتي نتيجة للعلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين.

جدول أسعار الصرف للريال القطري مقابل الجنيه المصري

يوضح الجدول التالي أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء:

– 1 ريال قطري = 13.306 جنيه مصري

– 5 ريالات قطرية = 66.53 جنيه مصري

– 10 ريالات قطرية = 133.06 جنيه مصري

– وهكذا…

سعر الجنيه المصري مقابل الريال القطري

على الجانب الآخر، سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال القطري اليوم الأرقام التالية:

– 1 جنيه مصري = 0.075 ريال قطري

– 5 جنيهات مصرية = 0.376 ريال قطري

– 10 جنيهات مصرية = 0.752 ريال قطري

– وهكذا…

تحليل الأسعار

تشهد أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري تذبذبات يومية ناتجة عن عدة عوامل، بما في ذلك كثرة التحويلات المالية والاستثمارات القطرية في مصر. تأثيرات التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية تلعب دورًا أيضًا في تحديد أسعار الصرف. يُنصح بمتابعة أسعار الصرف بانتظام للحصول على آخر التحديثات.