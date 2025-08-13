الشوط الأول ينتهي بتعادل سلبي بين مصر والمغرب في مباراة ودية نارية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت المباراة الودية بين منتخبي مصر والمغرب للشباب بتعادل سلبي في الشوط الأول، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لخوض كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي.

مواجهة ودية بين منتخبي مصر والمغرب للشباب

تجري مباراة ودية بين منتخبي مصر والمغرب للشباب ضمن استعداداتهما للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا، التي ستقام في تشيلي. ويقوم المنتخب المصري بإقامة معسكر تدريبي في المغرب، ويتضمن برنامجه مباراتين وديتين مع منتخب الأسود الأطلس.

استعدادات لكأس العالم للشباب

يستعد منتخبا مصر والمغرب للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، حيث تم وضع المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع تشيلي ونيوزيلندا واليابان، بينما تم وضع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمكسيك وإسبانيا. وتعتبر هذه المباريات الودية فرصة مهمة للفريقين لكسب الخبرة وتحقيق التناغم قبل انطلاق البطولة.

المباراة الودية الثانية بين مصر والمغرب

سيتم إقامة المباراة الودية الثانية بين منتخبي مصر والمغرب للشباب يوم 15 أغسطس الحالي، وستكون هذه الفرصة المثالية للجهازين الفنيين لاختبار اللاعبين وتقييم جاهزيتهم قبل انطلاق كأس العالم.

مجموعات كأس العالم تحت 20 عامًا

– المجموعة الأولى: مصر، تشيلي، نيوزيلندا، اليابان

– المجموعة الثالثة: المغرب، البرازيل، المكسيك، إسبانيا