متى ينتهي الطقس الحار؟ المسند يحدد موعد تحسن الأجواء رسميا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ، على استمرار موجات الحر الشديدة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى توقعات بتحسن ملحوظ في الأجواء خلال الثلث الأخير من شهر سبتمبر. وأوضح المسند أن الفترة الحالية تشهد موجات حر قوية تعرف بالأجواء السهيلية، وهذا وفقاً للرصد التاريخي لحالة الطقس.

توقعات الطقس تشير إلى استمرار الحرارة المرتفعة وظهور “وعكات سهيل”

وفي سياق متصل، أشار الدكتور المسند إلى أن الحرارة المرتفعة ستظل سائدة في الأيام القليلة القادمة، حيث تُعرف “وعكات سهيل” بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الثلث الأخير من شهر أغسطس. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية شهر سبتمبر.

توقعات الدرجات الحرارة والتحسن المتوقع في الأجواء

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المسند أن مشهد الأجواء سيشهد تحسناً ملحوظاً بدخول النجم الثاني من سهيل، مما يعني استمرار الحرارة المرتفعة حتى الثلث الأخير من شهر سبتمبر. وبناءً على البيانات الرصديه، يُتوقع أن تعود الأجواء إلى طبيعتها بعد ذلك الحين.

جدول زمني لتحسن الأجواء

وختاماً، يُظهر الجدول الزمني التالي توقعات للحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة:

– الثلث الأخير من أغسطس: موجات حر شديدة (وعكات سهيل).

– الثلث الأخير من سبتمبر: تحسن ملحوظ في الأجواء.

وفي النهاية، يبقى الوضع الحالي تحت المراقبة، مع توقعات بتحسن الأجواء تدريجياً خلال الأيام القادمة.