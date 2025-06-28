الامارات | مودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بدء الإجازة الصيفية وزيادة أعداد الأعراس، كيف نوعّي الشباب والعائلات بخطورة البذخ لمواجهة ظاهرة التبذير في الأعراس؟

الزواج سنّة من سنن الحياة، وديننا وقيمنا الأصيلة كلها تدعونا إلى الاعتدال والبعد عن مظاهر البذخ والتفاخر، لذا على من ينوي الزواج التفكير في مسؤولياته بعد الزواج، والفرق بين أن يبدأها دون ديون، أو أن يبدأ حياته الأسرية وهو مُكبل بالديون، وأن يكون متأكداً من أن سعادة العروسين ليست بكثرة ما ينفق من أموال للاحتفال بعرسهما.

وخفض كلفة الزواج يتطلب العمل على عدد من العناصر، منها تغذية مبدأ القناعة لدى الشباب، وتنظيم دورات للأمهات، لأنهن سبب رئيس في انتشار ظاهرة المباهاة والمغالاة في طلبات الزواج، وتضمين المناهج الثانوية والجامعية دروساً تحارب العادات السلبية في المجتمع، وأهمها البذخ في الزواج، وتوضح أن الزواج الناجح لا يرتبط بالمظاهر والبذخ، وتشير إلى عواقبه على استقرار الأسرة مستقبلاً، مع ضرورة وضع قيود على إجراءات الاقتراض، خصوصاً للشباب، لمنعهم من الاستسهال، وغلق الطريق أمام مبالغة أهل العروس، وتشجيع الأعراس الجماعية.

المستشار الأسري الدكتور سيف راشد الجابري

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية