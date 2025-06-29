الامارات | «المرور الاتحادي» يواصل تعزيز السلامة المرورية على مستوى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس العميد حسين أحمد الحارثي، ومشاركة الأعضاء، عبر منصة الاتصال المرئي عن بُعد، في إطار حرصه على مواصلة جهوده لتعزيز منظومة السلامة المرورية على مستوى الدولة.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية وجرى استعراض المشاريع والمقترحات التطويرية التي من شأنها تعزيز مستويات الأمان والتنقل الآمن في الطرقات، وفقاً لرؤية وزارة الداخلية الرامية إلى تقليل الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأعلن المجلس عن أجندة الفعاليات التثقيفية الخاصة بالحملة الفصلية الثالثة للعام الجاري التي تنطلق في يوليو المقبل تحت شعار «صيف بلا حوادث»، تزامناً مع حلول فصل الصيف، وتهدف إلى نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع، ودعوتهم للالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة العامة على الطرق.

واستعرض المجلس نتائج مؤشرات الأداء المتعلقة بالحملات المرورية الفصلية السابقة التي عكست تطوراً ملحوظاً في التفاعل المجتمعي والالتزام العام، وناقش مستوى الخدمات المقدمة للجمهور عبر القنوات الرسمية المتاحة، بما يعزز من جودة التواصل ورفع مستوى الوعي، ويؤكد مواصلة العمل المشترك والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، نحو بيئة مرورية أكثر أمناً وسلامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام مجلس المرور الاتحادي بدوره المحوري في تطوير السياسات والاستراتيجيات المرورية، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة، وترسيخ مفهوم السلامة المرورية بوصفه مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح وصون الممتلكات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة إلى توفير بيئة مستدامة وآمنة للجميع.