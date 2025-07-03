الامارات | «التربية»: امتحانات الإعادة إلكترونية ولا فرصة تعويضية للمتغيّبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الإعادة ستكون إلكترونية فقط، ولن تُعقد ورقياً، لافتة إلى أن الغياب عنها بعذر مقبول لا يمنح الطالب حق الحصول على امتحان تعويضي، وهو ما يتطلب من الطلبة الالتزام التام بالحضور في مواعيد الاختبارات المعلنة.

وأفادت بأن المواد التي تشملها امتحانات الإعادة لنهاية العام الأكاديمي 2024-2025 تركز على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط لطلبة الصفوف من الثالث إلى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وأوضحت أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مواد الإعادة، ويحق للطالب التقدم للاختبارات بغض النظر عن عدد المواد غير المجتازة.

من جانب آخر، حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة أسباب تؤدي إلى حجب شهادة الطالب وينبغي على ولي الأمر مراجعة إدارة المدرسة لإلغاء عملية الحجب.

وقالت الوزارة عبر منصتها الرقمية ضمن قسم «الأسئلة الشائعة»، إن الشهادة قد تُحجب لثلاثة أسباب متعددة، أبرزها: وجود التزامات مالية على الطالب، أو عدم تسليم جهاز الحاسوب المدرسي، أو عدم تحديث البيانات الشخصية، مؤكدة أنه في هذه الحالات، يتوجب على الطالب أو ولي الأمر مراجعة إدارة المدرسة المعنية لمعرفة التفاصيل واستكمال الإجراءات اللازمة.