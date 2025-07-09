الامارات | "الموارد البشرية" بعجمان تنظم اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية لجامعة عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية، يوم الخميس 10 يوليو الجاري، في مجلس الرقايب بعجمان، وذلك لعرض 31 شاغراً وظيفياً في جامعة عجمان، في إطار الجهود المشتركة لدعم التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

ويستهدف اليوم المفتوح حملة الشهادات الجامعية في تخصصات متعددة تشمل تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، التمريض، المالية، المحاسبة، الهندسة الكهربائية، التربية البدنية، التسويق الاستراتيجي، والصحافة. وسيتاح للمتقدمين فرصة إجراء مقابلات فورية مع مسؤولي التوظيف، إلى جانب الاستفادة من الإرشاد المهني والتعرف على متطلبات سوق العمل والتطور الوظيفي في القطاع الخاص.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار حرص دائرة الموارد البشرية على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع توظيف المواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، عبر فرص عمل تلبي تطلعاتهم وتحقق أهداف التوطين.

ودعت الدائرة المواطنين الباحثين عن عمل إلى التسجيل والمشاركة في المبادرة للاستفادة من فرص التوظيف المطروحة.