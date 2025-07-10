الامارات | 30 ألف مخالفة سير «دون إضاءة الأنوار» ليلاً خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزم قانون السير والمرور الاتحادي الجديد قائدي المركبات إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها، وحسبما تقتضي ضرورة تنبيه الآخرين بوجودها، وذلك ضمن الالتزامات الواجبة على السائقين.

وحرّرت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 30 ألفاً و13 مخالفة، بحق سائقين، بسبب «السير ليلاً دون استعمال الأنوار»، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للمخالفات المرورية.

ووزعت المخالفات بين 8231 مخالفة في أبوظبي، و10 آلاف و706 مخالفات في دبي، و8635 مخالفة في الشارقة، و1393 مخالفة في عجمان، و907 مخالفات في رأس الخيمة، و74 مخالفة في أم القيوين، و67 مخالفة في الفجيرة.

وحذر الخبير المروري المدير العام لجمعية «ساعد»، الدكتور جمال سالم العامري، من أخطاء بسيطة يقع فيها سائقون، قد يترتب عليها حوادث جسيمة، منها نسيان أو تجاهل تشغيل إضاءة المركبة أثناء السير ليلاً، إذ يتسبب ذلك في عدم تمكن سائقي المركبات الأخرى من رؤيتها بشكل واضح، ما يؤدي إلى إرباك حركة سائقي المركبات، ويزيد من خطر وقوع حوادث الصدم.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم» إن إضاءة المركبة تمثل أحد عناصر السلامة المرورية، التي يتوجب على السائق استخدامها بشكل صحيح بحكم القانون، من أجل تحديد معالم هذه المركبة، وتنبيه مستخدمي الطريق بوجوده على الطريق، وبالتالي، فإن عدم تشغيل الإضاءة خلال الفترة الليلة قبل أن يكون مخالفة مرورية فهو استهتار علني بعدم الاكتراث للآخرين في حالة مرورية تتطلب استخدام الأنوار للمركبة.

وأكد أهمية إجراء السائقين، الصيانة الدورية لمصابيح المركبة، والتأكد من أن جميعها في حالة جيدة وغير معطلة، من أجل ضمان تحقيق السلامة المرورية للسائق والآخرين على الطرق.

ولفت إلى أهمية إلمام السائقين بقواعد استخدام إضاءة مصابيح المركبة، فالإضاءة المنخفضة هي المستخدمة بشكل أساسي وإلزامي خلال السير في الفترة الليلة، إلا أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها استخدام الإضاءة العالية، منها القيادة في شوارع لا توجد فيها إضاءة، من أجل رؤية الطريق بصورة أوضح، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة عدم استخدامها أثناء الضباب أو لإزعاج السائقين الآخرين أو خلال الطرق المزدوجة، إذ تتسبب في حوادث جسيمة.

وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، فإن عقوبة مخالفة «السير ليلاً دون استعمال الأنوار» أو «السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار» هي غرامة قدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية، فيما تبلغ عقوبة مخالفة «عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة» أو «عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه»، 400 درهم ونقطتين مروريتين.

وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم رصدوا مركبات تسير على طرق الدولة ليلاً من دون إنارة خلفية، الأمر الذي واجهوا معه صعوبة في تمييزها أو رؤيتها، معتبرين أنها تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وسبباً للحوادث الجسيمة والاصطدام بالمركبات الأخرى.

وأكدوا أهمية تشديد العقوبة على من يعرّض حياة الآخرين للخطر، إذ اعتبروا أن إهمال سائقين ونسيانهم تشغيل الأضواء قبل القيادة ليلاً، أو بسب أعطال فنية في المصابيح وإهمال صيانتها، يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. وأكدت دراسات السلامة المرورية، أهمية الأضواء الخلفية للمركبة، إذ تُعدُّ من العناصر الضرورية، حيث تساعد في تحذير السائقين الآخرين من وجود سيارة، فضلاً عن المساعدة على تفادي الحوادث، كما تعمل على إنتاج الضوء الأحمر، لإبلاغ السائقين الآخرين بتوقف أو تبديل الاتجاه، وهناك أيضاً الأضواء الخلفية الوامضة التي تساعد على تحذير السائقين الآخرين في الحالات الطارئة، مثل الفرامل الاستعجالية والإشارات الضوئية للتنبيه.

الإنارة الخلفية

حرّرت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 10 آلاف و932 مخالفة، بحق سائقين، بسبب عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للمخالفات المرورية.

ووُزعت المخالفات بين 4279 مخالفة في أبوظبي، و3901 مخالفة في دبي، و1603 مخالفات في الشارقة، و764 مخالفة في عجمان، و246 مخالفة في رأس الخيمة، و27 مخالفة في أم القيوين، و112 مخالفة في الفجيرة. كما حررت إدارات المرور على مستوى الدولة، العام الماضي، 34811 مخالفة، بسبب عدم صلاحية إضاءة المركبة، موزعة بين 6899 مخالفة في أبوظبي، و4329 مخالفة في دبي، و18 ألفاً و702 مخالفة في الشارقة، و4707 مخالفات في عجمان، و26 مخالفة في أم القيوين، و148 مخالفة في الفجيرة.