الامارات | شرطة دبي تُطلق منصة مختصة في الجرائم الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، منصة إلكترونية توعوية، تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، وتتضمن محتوى باللغتين العربية والإنجليزية يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنّبها.

وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، من أبناء وآباء، وأصحاب أعمال، وموظفين.

ويمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar.

وأكد نائب القائد العام لشؤون البحث والتحري، اللواء حارب الشامسي، أن إطلاق المنصة يأتي بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، في إطار الحرص على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية، بما ينعكس أثره على رفع مستوى الأمن والأمان في المجتمع.

وقال إن «التوعية هي الخطوة الأولى للوقاية من الجرائم، ومنها الإلكترونية، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في الاعتماد على الوسائل التقنية والرقمية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

وأفاد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية، الرائد عبدالله الشحي، بأن المنصة ستساعد المستخدمين في التعرّف إلى المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنها تتضمن معلومات توعوية حول أساسيات الأمن السيبراني، وطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وأساليب التعرّف إلى التصيد الإلكتروني، والتوعية بالحذر قبل الضغط على الروابط المشبوهة وغير الموثوق بها، وكيفية استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والتعريف بأهمية النسخ الاحتياطي للبيانات، إلى جانب تقديم نصائح أساسية في الأمن السيبراني، وفيديوهات توعوية حول «البقاء آمناً» أثناء استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية وغيرها.

وأكد أن المنصة تتضمن أيضاً التوعية بآليات الحماية من الجرائم السيبرانية، مثل أساليب تأمين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، والتصفح الآمن، وحماية الحسابات، وتجنّب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسلامة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية، من الاحتيال الهاتفي إلى التزييف العميق، والتصيّد الاحتيالي، والاحتيال عبر الرسائل النصية، والمكالمات الصوتية، ورموز الاستجابة السريعة (QR)، وتفادي الوقوع ضحية لها، وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وتعلّم كيفية حماية الأجهزة، وتحقيق تحصين الفرد لنفسه من هجمات الهندسة الاجتماعية وسرقة الهوية، وآلية التعرّف إلى أساليب انتحال الهوية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتتضمن أيضاً التعريف بعمليات الاحتيال، وطرق اكتشاف أكثر أساليبه شيوعاً، وتفاديها والإبلاغ عنها، وموضوعات مثل كيفية اكتشاف علامات الاحتيال في الوظائف والبنوك، وخدمات التوصيل المزيفة، وكيفية حماية البيانات المالية من التصيد والاحتيال باستخدام كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، وكيفية التحقق من عروض التسوق والسفر عبر الإنترنت قبل الدفع، والانتباه إلى التزييف العميق، وانتحال الهوية في الرسائل وغيرها.

الإبلاغ والتعافي

تتضمن المنصة باباً بعنوان «الإبلاغ والتعافي»، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وما يجب فعله في حال التعرّض للاحتيال، وكيفية إعادة بناء الأمن الإلكتروني بعد اختراق الأجهزة، وخطوات وتعليمات خاصة بالمقيمين والسياح، وأخرى موجهة للشركات وموظفي الحكومة وغيرهم.

• المنصة تواكب تطورات العالم الرقمي والتقنيات الحديثة، وتضم محتوى توعوياً يستهدف مختلف فئات المجتمع.