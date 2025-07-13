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الامارات | «الفارس الشهم 3» تُسلّم طروداً غذائية للأهالي في شمال غزة

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غزة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | «الفارس الشهم 3» تُسلّم طروداً غذائية للأهالي في شمال غزة 1/2
  • الامارات | «الفارس الشهم 3» تُسلّم طروداً غذائية للأهالي في شمال غزة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّعت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية طروداً غذائية على الأهالي في شمال قطاع غزة، ضمن مبادرة إغاثية جديدة تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

وجرى تسليم المساعدات في مركز توزيع معتمد بمدينة غزة، بعد إشعار المستفيدين برسائل نصية تحدد موعد ومكان الاستلام، ما أسهم في تنظيم العملية وضمان وصول الطرود إلى مستحقيها بشكل منظم وآمن.

وكانت قوافل إماراتية قد دخلت شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي، محمّلة بمواد غذائية لتكايا الطعام، ومستلزمات إنتاج الخبز، وطرود غذائية ضمن مواصلة دولة الإمارات والتزامها الواضح بتقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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