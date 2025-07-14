الامارات | آمنة الضحاك: العلاقات الإماراتية - الصينية نموذج للتعاون في الزراعة والغذاء والعمل المناخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية لتنتقل إلى شراكة استراتيجية شاملة ومترابطة، مشيرة إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية نموذجٌ فريد للتعاون الناجح في مختلف المجالات، والمشاريع التي تخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين، وتدعم الاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤسها وفداً رفيع المستوى زار جمهورية الصين الشعبية، أخيراً، بالتعاون مع سفارة الإمارات في الصين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الوزيرة أن: «دولة الإمارات شريك فاعل لجمهورية الصين الشعبية، وهي البوابة المحورية لها على المنطقة وأسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وقدّ شكّلت الروابط الثنائية في مجال الزراعة المستدامة، وقضايا المناخ أهم الملفات التي يتّفق كلا البلدين على تحقيقها، ووضع الحلول الناجحة لها، خصوصاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تعدّ من أهم الركائز الوطنية لدولة الإمارات، لذا نسعى لتدعيم هذه العلاقات، والاستفادة من قدرات الصين المتطورة في مجال الابتكار الزراعي، ودمجها مع أهدافنا الزراعية الطموحة في الإمارات، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات البلدين على إنتاج الغذاء».

وشملت الزيارة عدداً من أهم المرافق المتطورة، والمتخصّصة في مجالات العمل المناخي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.

من جانبه، قال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، حسين بن إبراهيم الحمادي: «تمتد علاقاتنا الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية لتشمل طيفاً واسعاً من المجالات».

وأضاف أن هذا التعاون، لاسيما في مجالات العمل المناخي، وحماية البيئة والزراعة والبحوث المتطورة، انعكاس مباشر للرؤية السديدة لقيادتَي بلدينا، والتزامهما ببناء مستقبل مزدهر للشعبين وللعالم أجمع.

وتصدّر جدول الزيارة جولة الوفد في «غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر» في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، حيث اطلعت الوزيرة على التقدم في إنجاز هذا المشروع، الذي جاء في مبادرة وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته جمهورية الصين عام 2019 بزراعة 100 ألف شتلة نخيل في جميع أنحاء البلاد، كما استمعت لآخر المستجدات المتعلّقة بالمرحلة الثانية لتسليم المشروع، التي تمت بنجاح في ديسمبر الماضي بعد تسليم 23 ألفاً و500 نخلة، تضاف إلى 1500 نخلة تم تسليمها مسبقاً في فبراير 2023، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة في سبتمبر وديسمبر من العام المقبل تسليم 35 ألف شجرة، يتبعها في المرحلة الرابعة عام 2028 تسليم 40 ألف نخلة.

آمنة الضحاك:

• الإمارات شريك فاعل للصين، وهي البوابة المحورية لها على المنطقة وأسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا.