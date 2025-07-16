الامارات | %93.4 يؤيدون نجاح مبادرة «لكم التعليق» في تعزيز أمن الطرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد استطلاع رأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن نشر الحوادث المرورية الواقعية يُسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ويُقلل من السلوكيات الخطرة للسائقين على طرق إمارة أبوظبي.

وأيد 93.4% من المشاركين في الاستطلاع، الذي نُشر بلغات عدة، أخيراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية الفيديوهات التي تنشرها شرطة أبوظبي في رفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، العميد محمد علي المهيري، أن شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، تهدف إلى تعريف الجمهور بالسلوكيات المرورية الأكثر تسبباً في وقوع الحوادث المرورية، من خلال نشر فيديوهات لحوادث وقعت فعلياً على طرق إمارة أبوظبي.

وأضاف: «إن فيديوهات الحوادث الواقعية التي يتم نشرها عبر مبادرة (لكم التعليق)، منذ عام 2018، أثبتت فاعليتها في جذب انتباه وتفاعل الجمهور، وقدرتها على الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، وخصوصاً مستخدمي الطرق، ما يُعزز من مصداقية وتأثير الرسائل التوعوية لشرطة أبوظبي، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي الدورية للمبادرة.

وأوضح مدير مركز التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني، المقدم خليفة عبدالله العبيدلي، أهمية إجراء استطلاعات دورية؛ لقياس مدى فاعلية وتأثير المواد الإعلامية المتنوعة التي تُنشر يومياً، بهدف تحسين وتطوير المحتوى الإعلامي لحسابات شرطة أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي.