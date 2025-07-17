الامارات | محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ونشر سموه مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، قائلا: " إلى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .. أهديك أطيب المعاني والأماني .."
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