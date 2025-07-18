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الامارات | محمد بن راشد: في "يوم عهد الاتحاد" نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح وبنفس العزم

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد: في "يوم عهد الاتحاد" نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح وبنفس العزم 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: في "يوم عهد الاتحاد" نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح وبنفس العزم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عهد الاتحاد هو يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد وتوافقت القلوب على فكرة الاتحاد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "عهد الاتحاد .. يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد .. وتوافقت القلوب على فكرة الاتحاد .. وتوافقت الطاقات والموارد على بناء أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر .. واليوم نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح .. وبنفس العزم .. وبطموحات عالمية نحو المستقبل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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