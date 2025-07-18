الامارات | مكتوم بن محمد: في "ذكرى عهد الاتحاد" نجدد القسم بأن نظل أوفياء لمسيرة الآباء المؤسسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إنه في ذكرى عهد الاتحاد نستحضر عهود الآباء المؤسسين، ونجدد القسم أن نظل أوفياء لمسيرتهم، وأن نعمل بإخلاص لصالح الاتحاد..

وأكد سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في ذكرى عهد الاتحاد، نستحضر عهود الآباء المؤسسين، ونجدد القسم أن نظل أوفياء لمسيرتهم، وأن نعمل بإخلاص لصالح الاتحاد، حامين لإنجازاته، متمسكين بمكتسباته، ماضين بعزم لإعلاء رايته واستكمال مسيرة وطن لا يعرف المستحيل".