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الامارات | حمدان بن محمد: نحن أبناء الاتحاد وسنظل أوفياء لعهده

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | حمدان بن محمد: نحن أبناء الاتحاد وسنظل أوفياء لعهده 1/2
  • الامارات | حمدان بن محمد: نحن أبناء الاتحاد وسنظل أوفياء لعهده 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة "يوم عهد الاتحاد".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة "يوم عهد الاتحاد"، ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، وقّع زايد وراشد والآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات ... كانت لحظةً تاريخية انطلقت منها مسيرة وطن لا يعرف المستحيل، فقام الاتحاد، ورُسِّخت أركان مجده..."

وتابع سموه قائلا: "نحن أبناء الاتحاد، وسنظل أوفياء لعهده، مخلصين لقيادته من أجل مستقبل أفضل وأجمل لشعبنا بعون الله".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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