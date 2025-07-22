الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ولي عهد الفجيرة يستقبل وزيرة تمكين المجتمع ويؤكد أهمية تعزيز قيم المواطَنة الإيجابية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.
وأكّد سموه خلال اللقاء، أهمية طرح المواضيع التي تناقش قضايا المجتمع، وتعزز المسؤولية المجتمعية وقيم المواطنة الإيجابية بين الأفراد، منوّهًا إلى ضرورة تفعيل العمل المشترك بين المؤسسات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، لدعم تمكين المجتمع وتحقيق أهدافه.
وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تدعم نهوض الفرد وتمكينه على مستوى الإمارة، وتسهم في نشر قيم التلاحم والتكاتف في المجتمع، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في هذا المجال.
وعبّرت معالي شما بنت سهيل المزروعي، عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدة بجهود "مجلس محمد بن حمد الشرقي" في تنظيم الجلسات المعرفيّة التي تخدم الفرد والمجتمع وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير "مجلس محمد بن حمد الشرقي".

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       

