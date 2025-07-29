عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة علي عبيد الكتبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، الثلاثاء، واجب العزاء في وفاة علي عبيد راشد بن طماعه الكتبي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء بمنطقة الرقايب في عجمان.

وأعرب سموّه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان.