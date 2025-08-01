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الامارات | الشارقة.. الجهات المختصة تتعامل مع حريق في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة

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الشارقة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الشارقة.. الجهات المختصة تتعامل مع حريق في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة 1/2
  • الامارات | الشارقة.. الجهات المختصة تتعامل مع حريق في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت  القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" أنها تتعامل مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع حريق اندلع صباح اليوم في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية العاشرة.

وقد باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ مهامها على الفور عقب تلقي البلاغ، حيث توجهت إلى الموقع وتعاملت مع الحريق الذي ما زالت الجهود مستمرة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

وأكدت الجهات المعنية أن العمل جارٍ بحذر لضمان سلامة العاملين والمواطنين في المنطقة، مشيرة إلى أنه لم تُسجل حتى الآن إصابات، بينما لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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