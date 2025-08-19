الأرصاد: الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة الى قوية أحياناً مع السحب مثيرةً للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية على شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:35 والجزر الثاني عند الساعة 24:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:22 والمد الثاني عند الساعة 19:07 والجزر الأول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 41 34 50 25دبي 41 35 55 30الشارقة 42 34 55 30عجمان 41 35 55 25أم القيوين 41 34 60 30رأس الخيمة 41 33 65 35الفجيرة 35 31 85 60العـين 43 32 50 20ليوا 45 32 50 20الرويس 41 32 75 25السلع 41 31 70 25دلـمـا 41 33 95 45طنب الكبرى / الصغرى 38 34 85 35أبو موسى 39 33 80 35