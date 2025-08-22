جامعة العين تؤسس أول كلية لطب الأسنان في الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أسست جامعة العين كلية طب الأسنان في مقرها بمدينة أبوظبي، لتكون بذلك الكلية الأولى والوحيدة لطب الأسنان في الإمارة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتوسيع مجالات التعليم الطبي، وتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الرعاية الصحية.

وتقدِّم الكلية برنامج بكالوريوس جراحة الأسنان المصمَّم وفق أحدث المعايير الأكاديمية العالمية، والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بهدف إعداد أطباء أسنان مؤهَّلين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم رعاية صحية متميِّزة.

وتضمُّ الكلية مختبرات متقدِّمة مجهَّزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، تحاكي بيئة العمل السريرية الواقعية، وتمنح الطلبة فرصة لتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة تعليمية تفاعلية تركِّز على الأمان والدقة والانضباط في كلِّ تفصيل.

ويُشرف على البرنامج نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصِّصين في مجالات طب الأسنان المختلفة، والذين يعملون على صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم المهنية من خلال التدريب العملي والتوجيه الأكاديمي المستمر.

كما توفِّر الكلية فرصاً للطلبة للمشاركة في أنشطة بحثية ومجتمعية، وتعزِّز من مهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي واتخاذ القرار المهني، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تقديم تعليم طبي رائد ومتكامل.

ويأتي إطلاق الكلية انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وتطوير الكفاءات الطبية الوطنية، حيث يُعَدُّ قطاع الصحة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية ضمن الخطط التنموية الوطنية.

وتُسهم الكلية في رفد السوق المحلي بكفاءات متميِّزة في طب الأسنان، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع، والمشاركة في دعم منظومة الصحة المستدامة في الدولة.