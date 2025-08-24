رئيس الدولة يصل أنغولا في «زيارة دولة»

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى جمهورية أنغولا في «زيارة دولة».

ويرافق سموه، خلال الزيارة وفد يضم كلاً من: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وسالم علي خميس الشامسي سفير الدولة لدى أنغولا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.