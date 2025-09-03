زخم الحضور يرفع مبيعات معدات الرحلات والتخييم خلال «أبوظبي للصيد والفروسية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد عدد من مسؤولي الشركات العارضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، أن المشاركة في المعرض تسهم في فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور، وتمنح الشركات فرصاً استثنائية لزيادة المبيعات، مشيرين إلى زيادة حجم مبيعات معدات الرحلات والتخييم بشكل كبير خلال نسخة هذا العام، نتيجة لزيادة حجم المشاركات من جهة، والتنظيم وارتفاع أعداد الزوار من جهة أخرى.



وأشاروا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى أن المعرض بات يمثل منصة محورية للتعريف بالعلامات التجارية وتعزيز الحضور في أسواق الدولة والمنطقة، فضلاً عن كونه نافذة رئيسية لطرح أحدث الابتكارات في مجال مستلزمات الرحلات والتخييم.



وقال جاسم القايدي، الشريك في شركة الغافة للوازم الرحلات، إن الشركة تسجل هذا العام مشاركتها الثانية في المعرض الذي تشهد نسخته هذا العام تطوراً كبيراً شمل جميع الجوانب، بدءاً من زيادة أعداد الزوار والعملاء، ونمو المبيعات، مروراً بحجم التنظيم ودقة الترتيبات، ووصولاً إلى تنوع المشاركات، مشيراً إلى تضاعف مبيعات الشركة، وأن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى توسع الشركة في مشاركتها هذا العام، وإلى النمو الملحوظ في حجم المعرض نفسه، الأمر الذي انعكس في زيادة تفاعل الجمهور والإقبال على المنتجات المعروضة.

وأكد أهمية المشاركة في المعرض، الذي يعد منصة مثالية للتعريف بالشركة ومنتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق.

من جهته، قال مصطفى علي، مدير المبيعات في شركة البوادي للوازم الرحلات، إن مشاركة الشركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باتت تقليداً سنوياً راسخاً، حيث تسجل الشركة هذا العام حضورها للمرة السادسة على التوالي، مؤكداً أن الإقبال الجماهيري والتنظيم يشهدان نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام. وأوضح أن المعرض هذا العام تميز بزخم خاص، سواء من حيث عدد الزوار أو جودة التنظيم، مشيراً إلى أن التأثير الإيجابي للمشاركة لا يقتصر على أيام الحدث فقط، بل يمتد لما بعده، إذ يلاحظ ارتفاع الطلب على منتجات الشركة في مختلف فروعها داخل الدولة، لافتاً إلى أن الشركة لديها خمسة فروع في الإمارات، وجميعها تشهد زيادة في الحركة بعد انتهاء المعرض. وأكد أن المبيعات خلال المعرض شهدت نمواً بأكثر من 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب وتنامي اهتمام الجمهور بمستلزمات الرحلات والتخييم. وأشار إلى أن جناح الشركة يعرض هذا العام مجموعة من المنتجات الجديدة، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من المعروضات يتم طرحها لأول مرة عبر منصة المعرض.

من جانبه قال عمر إبراهيم، مدير شركة الغربية للخيام ولوازم الرحلات، إن الشركة تحرص على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ انطلاقته الأولى عام 2012، مؤكداً أنها لم تغب عن أي دورة من دوراته، الأمر الذي يعكس أهمية المعرض بالنسبة لها كمنصة للتعريف بالعلامة التجارية والتواصل مع الجمهور، أكثر من كونه مجرد مساحة للبيع المباشر.

وأوضح أن المعرض يشكل نافذة رئيسية لدخول السوق الإماراتية والتعريف بمنتجات الشركة، مشيراً إلى أن الطلب على مستلزمات الرحلات والخيام في الدولة يواصل النمو، ما انعكس في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال عاماً بعد عام.



وأكد أن المعرض يلعب دوراً كبيراً في دعم الشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، سواء من خلال التنظيم المتميز أو حجم الإقبال الجماهيري، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة في توفير بيئة ناجحة للشركات العارضة.