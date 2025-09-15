«خليفة التربوية» تنظّم ورشاً تطبيقية للتعريف بمجالات الدورة الـ 19

15 سبتمبر 2025 13:31

أبوظبي (الاتحاد)واصلت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، فعاليات تنفيذ البرنامج التعريفي لورش التميز التطبيقية لدورتها التاسعة عشرة، وتضمنت الفعاليات التي عقدت بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، اليوم، التعريف بالمجالات المطروحة في الدورة الحالية، وعددها 10 مجالات موزعة على 17 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية، ومن بينها فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي قدمت دعماً في سبيل تهيئة بيئة محفزة لأبنائها على التفوق الدراسي.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على أهمية التعاون المشترك بين الجائزة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مُعرباً عن تقديره لاستضافة الجامعة لفعاليات برنامج ورش التميز التطبيقية، والتي تستهدف تعريف الميدان التربوي بالمجالات المطروحة والمعايير المحددة للترشّح لكل مجال منها، حيث شارك في هذه الورش نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مختلف هذه المجالات والفئات التي تندرج تحتها.

المعلم المبدع

وأوضح أن برنامج الورش تضمن عدداً من الورش، من بينها ورشة التعليم العام - فئة المعلم المبدع، والتي تحدثت فيها كل من الدكتورة نعيمة الحوسني، ورائدة فيصل، وتضمنت الورشة تعريفاً للمفاهيم المرتبطة بالمعلم المبدع على المستويين المحلي والعربي، والأداء الاستثنائي الذي ينبغي القيام به من جانب المعلم المبدع، وقياس ذلك ضمن معايير ومؤشرات أداء واضحة، وتحدثت في ورشة «فئة الأداء التعليمي المؤسسي» خولة السويدي، والريم المنهالي، حول هذه الفئة المطروحة على المستوى المحلي، والتي يندرج تحتها مدارس التعليم العام، والمعاهد التقنية والمدارس الخاصة، ومن في حكمها، والتي تعمل كمؤسسة تربوية متكاملة، وتمنح هذه الجائزة للمدارس التي قدمت أداءً تعليمياً متميزاً في الميدان. أصحاب الهمم وأشار الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أن البرنامج تضمن أيضاً ورشة مجال أصحاب الهمم وتحدثت فيها بارعة سليمان، وخالد أبو علوان والدكتور خالد البركات، وقدموا نبذة شاملة حول أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم والرعاية المتميزة من جانب الأفراد والمؤسسات والمراكز المتخصصة في تمكين هذه الفئة ودمجها في المجتمع، وفي ورشة «مجال التعليم وخدمة المجتمع» تحدث كل من الدكتور حسين العثمان والدكتورة نعيمة قاسم عن أهمية هذا المجال وارتباطه بمبادرة «التعليم مسؤولية الجميع»، ويستهدف هذا المجال فئة المؤسسات وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة، والتي يتم تكريمها تقديراً لما قدمته من إسهامات بارزة في دعم مسيرة أبنائها نحو التميز.

اللغة العربية

كما تضمن البرنامج ورشة للإبداع في تدريس اللغة العربية، تحدث فيها كل من الدكتور مجدي بن صوف ومهرة النعيمي، وفي ورشة التعليم العالي تحدث كل من الدكتور لعبيدي بوعبدالله، والدكتور فتح الله علي ريحان، وأكدا على أهمية هذا المجال الذي يستهدف الأستاذ الجامعي، مع التأكيد على أهمية دمج مفهوم الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في العملية التعليمية، وقدّم الدكتور حسن تيراب ورشة في مجال البحوث التربوية، تطرق خلالها إلى أهمية البحوث التربوية التي تُعد ركيزة أساسية بتطوير الأداء في الميدان التربوي، كما قدم الدكتور غانم البسطامي ومصعب بيروتيه ورشة في مجال التأليف التربوي للطفل، أكدا فيها على أهمية إثراء الأعمال الإبداعية التربوية للطفل، وتعميم ثقافة تربوية ترسّخ من حمايته وتكفل له حقوقه، وفي مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة تحدث كل من الدكتور إبراهيم الهنائي والطالب أحمد غاندي، حول أهمية تطبيق أفكار مبتكرة في قطاع التعليم من جانب الأفراد أو فرق العمل أو المؤسسات التعليمية وارتباطها بمخرجات تُحدث أثراً إيجابياً في الميدان التعليمي.