«العربية للإنماء الزراعي» والمدرسة الرقمية تطلقان «أكاديمية الزراعة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID) اتفاقية تعاون مع المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لإطلاق «أكاديمية الزراعة» ضمن مبادرة «أكاديميات المهارات»؛ بهدف تطوير قدرات الشباب العربي في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة تناسب المنطقة العربية، مع التركيز على التعلم الرقمي، لتدريب وتأهيل ما يصل إلى 10000 مستفيد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

تأتي مساهمة «الهيئة» في دعم البرامج الأكاديمية، التي ستديرها المدرسة الرقمية ضمن مبادرة «أكاديميات المهارات»، تجسيداً لالتزامها بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وذكر الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، أن إطلاق أكاديمية الزراعة يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري حجر أساس للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن هذه الشراكة، تعكس الالتزام المشترك بتمكين الشباب والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم العربي بالأدوات اللازمة لاكتساب مهارات عملية تساعدهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم.