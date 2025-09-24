«الناتو» يطالب روسيا بوقف انتهاك أجواء بلدانه

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

طالب حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أمس، روسيا بوقف الانتهاكات التصعيدية للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا. وقالت بلدان الناتو الـ32 في بيان، إن «روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال التصعيدية التي تحمل خطر وقوع أي حدث غير محسوب وتعرّض الأرواح للخطر، عليها أن تتوقف»، مضيفة، «لا ينبغي لروسيا أن تشكّ في أن حلف شمال الأطلسي وحلفاءه سيستخدمون، وفقاً للقانون الدولي، جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسهم وردع كل التهديدات من كل الاتجاهات».

وأكدت أنّ الناتو «سيستمر في الرد بالطريقة والتوقيت والمجال الذي نختاره»، مشيرة إلى أنّ التزام التحالف بميثاق الدفاع الجماعي يبقى قوياً. وعقدت إستونيا مشاورات طارئة بموجب المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للحلف، بعدما انتهكت طائرات مقاتلة روسية مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة الجمعة. وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف، أعلنت مطلع سبتمبر أن طائرات مسيرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدة في إطار الهجوم على أوكرانيا.

في غضون ذلك، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، أمس، إن مسيّرات مجهولة المصدر حلقت فوق مطار كوبنهاغن، مثّلت «الهجوم الأخطر» مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية لمدة أربع ساعات أمس الأول، مشيرة إلى أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيراً لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي. بدورها، نفت روسيا، أمس، أي صلة لها بحادث تحليق المسيّرات الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في مطار كوبنهاغن لساعات ليلاً.

ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية، أمس، أن عدة مطارات روسية اضطرت إلى تعليق عملياتها خلال الليل، إثر موجة من الهجمات بطائرات مُسيرة أوكرانية.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، لكن السلطات قالت لاحقاً إن رصد طائرات مسيرة استمر فوق منطقة موسكو صباح أمس، فيما لم يتطرق لأي تفاصيل عن الأهداف المقصودة.