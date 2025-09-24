«الأرصاد»: نمر بفترة انتقالية بين الصيف والشتاء

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أن الاعتدال الخريفي صادف هذا العام يوم 22 سبتمبر، وهو حدث فلكي تتساوى فيه ساعات الليل والنهار في معظم مناطق العالم، ويُعتبر بداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأوضح المركز أنه في الإمارات لا يتيح المناخ الصحراوي ظهور فصل خريف واضح، بل نمر بفترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وقال: «خلال هذه الفترة، تزداد التقلبات الجوية التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية»، مثل الضباب الذي يؤثر على حركة المرور، أو الرياح المثيرة للغبار.

وقال المركز: خلال شهر سبتمبر، تظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يؤدي إلى تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

وتابع: من هنا تأتي أهمية متابعة النشرات الجوية من المركز الوطني للأرصاد لضمان السلامة والتخطيط السليم للأنشطة.

وفي هذا السياق، تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ليسود أمس طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، حيث هبت رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، وكان البحر مضطرب الموج أحياناً ووصل ارتفاع الموج إلى 7 قدم في العمق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في عمق الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

كما توقع المركز أن يكون طقس الغد الخميس، صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.