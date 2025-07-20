شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 20 يوليو: استقرار وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد للحياة و تمتعه بشخصية اجتماعية مرحة، وحبه للسفر الذى يدفعه بين الحين والآخر للتنقل من دولة لآخرى.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها بالعصبية كما يتمتع بشخصية مستقلة، لذلك يرفض أن يملى عليه أحد أي أمر، كما يحب التسوق الذى يجد فيه سعادته.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

انصت للنصائح جيداً ولا ترفض مساعدة أي زميل لك، وبالمثل تعاون معه في السراء والضراء حتى تقوى علاقتك بهم وتعمل في بيئة هادئة خالية من المشاكل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تنهى فترة الخلافات التي طالت بينك وبين شريك حياتك حتى تشعر معه بالاستقرار والسعادة مرة أخرى ولا تسمح لأى شخص يثير الخلافات بينكما من جديد.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

اختار تمارين رياضية مناسبة لك لتمارسها بشكل يومى، واتبع نظام غذائى مناسب حتى تحافظ على صحتك وتشعر بالحيوية والنشاط.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن ينهى فترة الخلافات التي بينه وبين شريك حياته، حتى يشعر بالاستقرار والسعادة من جديد.