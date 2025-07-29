شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج ترفض المبادرة بالصلح مهما كنت عزيز عليها.. برج الأسد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المبادرة بالصلح لا تعني الضعف، بل أحيانًا تعكس النضج لكن هناك من يرى أن الرجوع خطوة للخلف، حتى لو كان من أجل علاقة عزيزة، أمر لا يليق بشخصيته ويرفض البدء أو المبادرة في أي صلح لكنه يوافق على الصلح بشرط ألا يكون هو الطرف الأول، ويستعرض الخليج 365 خلال السطورالتالية بعض الأبراج التي لا تعتذر بسهولة، ولا تبادر بالصلح حتى لو شعرت بالذنب، وفقًا لما نشر في موقع timesofindia.

الأسد.. الكرامة أولًا

برج الأسد لا ينسى أنه ملك، حتى في لحظات الضعف يفضل الصمت والانغلاق على نفسه على أن يبدأ بالصلح أو يحاول يعترف بالخطأ، يرى أن من يحبه حقًا، عليه أن يفهم صمته ويأتي إليه، لكن يوافق على الصلح من أول مرة لكن لا يبدأ.

برج الجدي.. لا يُظهر الندم

برغم عمقه وإخلاصه، يصعب على برج الجدي أن يُظهر ضعفه أو الاعترافه بالخطأ مما يُصعب عليه المبادرة بالصلح يفضل أن يُثبت حبه بالأفعال بعد وقت، دون كلام مباشر أو اعتذار صريح.

برج الثور .. عناد فوق العاطفة

من المعروف أن برج الثور شخص عنيد بطبعه، وإذا دخل في صدام عاطفي، يحتاج وقتًا طويلًا ليعيد تقييم الموقف حتى لو أحس بالندم، يتردد كثيرًا في البدء بالصلح ويحاول ألا يكون الطرف الأول في المبادرة.

برج القوس.. ينسحب بدلًا من المواجهة

قد لا يبدو عليه العناد، لكن برج القوس لا يحب لحظات الضعف ولا يعرف كيف يبدأ حديث مصالحة إذا شعر أنك تنتظره ليعتذر، فقد يختار الابتعاد نهائيًا يشعر أن كرامته في خطر وهنا ينسحب ولا يبادر بالصلح .





