شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طيار بالخطوط التركية في منتصف رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي طيار بشركة الخطوط الجوية التركية في منتصف الرحلة، بينما كانت الطائرة في طريقها من سياتل إلى اسطنبول اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شركة الطيران.

وذكرت الشركة في بيان أن الطيار، الذي ذكرت أن اسمه إلجهين بهليفان ويبلغ من العمر 59 عامًا، أغمى عليه بعد أن أقلعت الطائرة من طراز "إيرباص 350" من سياتل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

فشل التدخل الطبي

وأضافت الشركة أنه بعد أن فشل تدخل طبي لتحسين حالته، قرر طاقم قمرة القيادة إجراء هبوط اضطراري في نيويورك، على الرغم من أن بهليفان توفي قبل هبوط الطائرة.

وتابعت الشركة أن بهليفان كان يعمل لدى الخطوط الجوية التركية منذ عام 2007، وخضع آخر مرة لفحص طبي دوري في مارس الماضي، ولم يظهر أي مشكلات تمنعه من أداء وظيفته.