تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون التصعيد الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي النبطية وإقليم التفاح والسكان الآمنين، ودان "استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان واتفاق تشرين الثاني الماضي". واعتبر ان "إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف العنف والتصعيد في المنطقة، ما يستوجب تحرّكًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون دان استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان ودعا الى تحرّك فاعل من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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