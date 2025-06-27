5 قتلى و23 جريحاً في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن سيرغي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، الواقعة في وسط شرق أوكرانيا، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين، 4 منهم في حالة خطيرة، وذلك في غارة جوية روسية استهدفت مدينة سامار، يوم الجمعة.

وقال سيرغي ليساك على «تلغرام»: «قتل الروس 5 أشخاص، وأحصينا حتى الآن 23 جريحاً، 4 منهم في حال خطيرة»، بعد «هجوم صاروخي» على سامار أدّى إلى «اندلاع حريق».

وتقع سامار شمال شرقي مدينة دنيبرو الكبيرة، على مسافة أقل من 150 كيلومتراً من الجبهة الشرقية؛ حيث تُواجه القوات الأوكرانية صعوبات أمام الجيش الروسي الذي يُهدد دخول منطقة دنيبروبيتروفسك.

وجاءت هذه الضربة الدامية للجيش الروسي بعد يومين من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أنه مستعد لشراء أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز «باتريوت»، لإحباط القصف الروسي.

لكنّ ترمب قال للصحافيين إنه «سيرى ما إذا كان بوسعنا توفير بعضها»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تحتاج أيضاً» إلى هذه الأنظمة شديدة الدقة.

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