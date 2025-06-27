“التحالف الإسلامي” يختتم البرنامج التدريبي “بناء قدرات الأئمة والدعاة” في جمهورية جزر القمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، أعمال البرنامج التدريبي “بناء قدرات الأئمة والدعاة”، الذي أقيم في العاصمة موروني بجمهورية جزر القمر خلال الفترة (٢٣- ٢٧ يونيو 2025م)، ضمن المبادرة الإستراتيجية للمجال الفكري، بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية عفاني حمدي بكر، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مباي محمد.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة من الأئمة والدعاة والخطباء، الذين تلقوا تدريبًا مكثفًا على عدد من المحاور العلمية، شملت تفكيك خطاب الجماعات المتطرفة، وأساليب التأثير المجتمعي، وفنون الخطابة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في الخطاب الدعوي.

وقدّم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية شكره للتحالف الإسلامي على ما قدمه من جهود كبيرة في سبيل التصدي للأفكار المتطرفة ونشر الوسطية والاعتدال من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإستراتيجية في مجالات محاربة التطرف والإرهاب.

من جهة أخرى، أشاد المشاركون بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي العميق الذي تمّيز به البرنامج، مؤكدين أهمية تكثيف مثل هذه المبادرات النوعية التي تعزز دور المؤسسات التعليمية والدينية في حماية المجتمعات من خطر الانجراف خلف الفكر المتطرف.

ويُعد البرنامج التدريبي بجمهورية جزر القمر أحد البرامج الميدانية التي ينفذها التحالف الإسلامي ضمن رؤيته الإستراتيجية؛ وذلك بهدف تفعيل الشراكات مع الدول الأعضاء من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات الكوادر الدعوية في الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الفكرية المتطرفة.

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