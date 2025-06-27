منظمة الصحة العالمية توثق (844) حالة اعتداء على الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وثقت منظمة الصحة العالمية (844) حالة اعتداء على الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة منذ (السابع من أكتوبر 2023م)، شملت هجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف والعيادات واحتجاز الطواقم الطبية والمرضى في طولكرم وجنين ونابلس.

وأفاد ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن أن عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية الجديدة تعيق وصول الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الرعاية الصحية.

وأوضح بيبركون أنه لاتزال التأخيرات على الحواجز في نابلس وسلفيت وقلقيلية، وإغلاق البوابات في الخليل، بالإضافة إلى رفض إصدار التصاريح للفرق الطبية والعيادات المتنقلة تحرم الفلسطينيين من الرعاية الصحية.

وفي غزة، سلمت المنظمة أول شحنة إمدادات طبية في (25 يونيو) الجاري منذ (2 مارس) الماضي، ونقلت من معبر كرم أبو سالم، وشملت الإمدادات (9 شاحنات) محملة بمستلزمات طبية أساسية، وألفي وحدة دم و(1500) وحدة بلازما، وسيتم توزيعها على المستشفيات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الدكتور بيبركورن إلى أهمية توصيل الدم والبلازما إلى مستشفيات غزة في ظل تدفق الإصابات الجماعية، وطبيعة الإصابات المعقدة الناجمة عن الانفجارات وحالات الطوارئ الجراحية، كما وصف هذّه الإمدادات بأنها قطرة في بحر في ظل الاحتياجات المتزايدة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وصول المساعدات الطبية إلى غزة بشكل مستدام ودون عوائق عبر جميع الطرق الممكنة، مشيرة إلى مواجهة فرق الطوارئ الطبية لتحديات كبيرة وعقبات خطيرة أمام الحركة الآمنة.

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