اليونان تصدر تحذيرًا من خطر حرائق الغابات في ست مناطق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدرت السلطات اليونانية تحذيرًا من خطر الحرائق المرتفع اليوم في عدد من الخليج 365 بعد تصنيف هيئة الحماية المدنية ست مناطق تحت “خطر الحرائق المرتفع للغاية” وهو ثاني أعلى فئة من التحذير.

وتشمل الخليج 365 التي تواجه خطرًا متزايدًا كل من أتيكا ووسط اليونان وبيلوبونيز وشمال بحر إيجه وجزيرة كريت ومقدونيا الوسطى.

وحثت السلطات اليونانية السكان على توخي الحذر الشديد وتفادي أي نشاط في الهواء الطلق يمكن أن يسبب حريق عن طريق الخطأ، فيما أفادت خدمة الإطفاء بنشوب إجمالي 40 حريق غابات، أخمد منها 33 حريقًا بسرعة في مراحلها الأولى، بينما واصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق السبعة الباقية حتى مساء أمس.

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