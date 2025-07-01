استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود التي اطلعته على برنامج عمل الوزارة للموسم السياحي المقبل، والإجراءات المتخذة لاعادة افتتاح مغارة جعيتا امام الجمهور. كذلك تطرق البحث الى وضع المهرجانات الدولية لهذا الصيف والتحضيرات الجارية لاطلاقها بعد استقرار الوضع الأمني.
وأشارت وزيرة السياحة الى انها واثقة من ان الموسم السياحي هذا الصيف سيكون ناجحاً، لا سيما بعد عودة حجوزات الى الرحلات الجوية، والى الفنادق والمطاعم، والتي كانت علّقت او ألغيت نتيجة المواجهات الإسرائيلية- الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اطلع من وزيرة السياحة على التحضيرات لاطلاق المهرجانات الدولية ولاعادة افتتاح مغارة جعيتا امام الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.