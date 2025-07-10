شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان يكشف كواليس خطيرة لمحادثات نتنياهو وترامب حول الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مباحثاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يكن ينظر فقط إلى تحالفاته الداخلية مع القوى اليمينية المتطرفة التي تسعى للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، بل ينظر أيضًا إلى تاريخه الشخصي كأحد أبرز الداعين إلى ضم الضفة ضمن مشروعه السياسي.

وأضاف رشوان، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن من المرجح أن محادثات نتنياهو مع ترامب شملت نوعًا من المقايضة السياسية، مشيرًا إلى أن نتنياهو ربما طرح فكرة: "سأتوقف هنا، وأبقى هناك".

وأوضح رشوان أن ترامب عادة لا يتحرك تجاه الأزمات إلا بعد أن تتفاقم، مضيفًا: "لم يدرك حجم الكارثة في غزة إلا بعد مرور نحو خمسة أشهر من حكمه، وربما لن ينتبه إلى أن الضفة سيعيش جحيمًا أيضًا إلا بعد فوات الأوان".

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى إلى انتزاع نوع من الاعتراف أو التغطية السياسية من ترامب بشأن الاستيطان، وهو أمر ليس بعيدًا عن نهج الرئيس الأمريكي الذي سبق أن طرح مشروع "الشرق الأوسط الكبير" أو "الصفقة الكبرى"، والذي تضمن أفكارًا لتبادل الأراضي بين صحراء النقب ومناطق من الضفة الغربية لصالح الفلسطينيين.

وفيما يخص موقف ترامب من حل الدولتين، اعتبر رشوان أن تجنبه الإجابة على سؤال مباشر بشأن إقامة دولة فلسطينية يُعد تطورًا إيجابيًا، موضحًا أن "ترامب كان يمكنه أن يجيب بالنفي القاطع، لكنه آثر ترك الرد لنتنياهو، وهو ما يُفهم كإشارة ضمنية إلى عدم إغلاق الباب أمام هذا الخيار".