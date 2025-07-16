مجلس النواب يصوت على طرح الثقة بالحكومة

يصوت مجلس النواب، في هذه الأثناء، على طرح الثقة ب​الحكومة​.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى التصويت على طرح الثقة بالحكومة بعد طلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وجاء طلب باسيل في نهاية جلسة مناقشة سياسات الحكومة، مشيرًا إلى عدم اقتناعه بالرد الذي أدلى به رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة.