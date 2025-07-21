شكرا لقرائتكم خبر عن المصري لحقوق الإنسان: ورشة لممثلي المجتمع المدني بشأن متابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية" تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بمحافظة سوهاج، دورة تدريبية أمس الأحد الموافق 20 يوليو، لتأهيل متابعي المجتمع المدني المشاركين في متابعة العملية الانتخابية، هذا في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وتنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2025.

ووفقًا للبيان الذى أصدره الائتلاف استهدفت الورشة تعزيز قدرات ممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة سوهاج، وتمكينهم من أداء دورهم في المتابعة الميدانية للانتخابات بما يعزز مناخ النزاهة والشفافية، ويدعم المشاركة الديمقراطية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

قام بالتدريب طارق فراج الخبير الحقوقي، حيث أدار برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مستندًا إلى مبادئ الحياد والاستقلالية، ومتوافقًا مع الإطار الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعي منظمات المجتمع المدني.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الأساسية، من بينها:

- المبادئ الديمقراطية والنظام الانتخابي المصرى

- دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة الانتخابية

- مراحل التصويت والفرز وآليات تعزيز النزاهة

- طرق رصد المخالفات الانتخابية وإعداد التقارير

- المعايير القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بمتابعة الانتخابات

- تدريب عملي ومحاكاة واقعية ليوم التصويت.

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من التدريبات التي ينفذها الائتلاف في مختلف المحافظات بهدف إعداد كوادر مهنية قادرة على القيام بدورها الرقابي في أجواء من الحياد والالتزام القانوني، دعمًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر

