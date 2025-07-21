شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن الملف النووي.. إيران تستضيف اجتماعًا مع الصين وروسيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إيران أنها ستستضيف الثلاثاء اجتماعا مع الصين وروسيا لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، في ظل التهديدات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي الإثنين، إن "مشاورات ثلاثية" مع روسيا والصين ستُعقد في العاصمة الإيرانية لمناقشة الملف النووي واحتمال إعادة فرض العقوبات. حرب إيران وإسرائيل سبق واستبدلت إيران أنظمة دفاعها الجوي التي تضررت جراء الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مسؤول عسكري الأحد.

ونقلت "ارنا" عن نائب مسؤول العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي قوله، إن "العدو الصهيوني حاول تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب، ولكن جرى استبدال الأنظمة المتضررة وإحلال أنظمة جديدة بجهود قواتنا المسلحة وجرى نشرها في مواقع محددة مسبقا".