شكرا لقرائتكم خبر عن تزن 5 آلاف طن.. كوريا الشمالية تعتزم بناء ثالث مدمرة حربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم كوريا الشمالية بناء مدمرة جديدة تزن 5 آلاف طنّ لتعزيز قواتها البحرية، وذلك بعد وضع سفينتين مماثلتين في الخدمة هذا العام، وفق ما ذكر الاعلام الرسمي الثلاثاء.

فشل المحاولة الأولى لإطلاق المدمرة

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن العمال في حوض بناء السفن في نامفو (جنوب غرب بيونج يانج) تعهدوا في أثناء تجمع يوم الاثنين، لإنجاز بناء السفينة بحلول 10 أكتوبر 2026، المصادف ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم، وهو الوحيد في البلاد.وأفادت بأن النظام الحاكم سيبني "المدمرة الثالثة من فئة تشوي هيون" التي وُصفت بأنها "سفينة حربية قوية".وحث مدير الحوض العمال على الوفاء بالمهلة لدعم "خطة بناء قوات مسلحة قوية"، و"الدفاع بحزم عن السيادة البحرية المنيعة والمصالح الوطنية".وأطلقت كوريا الشمالية بحضور الزعيم كيم جونج أون في منتصف يونيو الماضي، مدمرة كانت تعرضت لحادث خلال تدشينها في مايو.وأقيمت المراسم للسفينة التي أطلق عليها اسم "كانج كون" تيمنًا بجنرال كوري شمالي قُتل خلال الحرب الكورية (1950-1953)، في حوض بناء السفن "راجين" في راسون بشمال شرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكورية.وعزت السلطات فشل المحاولة الأولى لإطلاق المدمرة التي تزن 5 آلاف طن في 21 مايو، في ميناء تشونغجين إلى "حادث خطير" أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.ووصف الزعيم الكوري الشمالي الحادث بـ"عمل إجرامي ناجم عن إهمال مطلق".واوردت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أوقفت 4 أشخاص على خلفية الحادث.