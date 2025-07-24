شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إدريس بذكرى 23 يوليو: مصر على طريق البناء في الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب: تحل علينا ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حاملة في طياتها عبق التاريخ وروح التغيير، تلك الثورة التي مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حين خرج رجال من أبناء القوات المسلحة ليكتبوا أول سطر في مشروع وطني طموح، يستهدف العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، وكرامة المواطن.

وأضاف إدريس: منذ ذلك الحين، لم تتوقف مصر عن السعي نحو تحقيق أحلامها، وإن تفاوتت التحديات والظروف. واليوم، وبعد أكثر من سبعة عقود، تواصل الدولة مسيرتها على الطريق ذاته، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل على عاتقه مسؤولية استكمال البناء، وإعادة صياغة الدولة الحديثة على أسس جديدة تواكب المتغيرات وتلبي طموحات الأجيال.

وتابع: في عهد الرئيس السيسي، لم تعد أحلام التنمية مجرد شعارات، بل تحولت إلى واقع ملموس، في صورة مشروعات قومية كبرى امتدت من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. طرق، مدن ذكية، بنية تحتية متطورة، مشروعات طاقة عملاقة، توسعات زراعية، وتحديث شامل للقطاع الصحي والتعليمي.

وأوضح إدريس، أن أبرز تلك الإنجازات، مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، في نقلة تنموية غير مسبوقة تعكس التزام الدولة بجذورها وناسها.

وإذا كانت ثورة 23 يوليو قد جاءت لتحقيق العدالة والكرامة، فإن الجمهورية الجديدة تسير على الدرب نفسه، مدعومة بإرادة سياسية واعية، ورؤية اقتصادية طموحة، وشعب يعرف قيمة العمل والتضحيات.

إن الاحتفاء بذكرى ثورة يوليو لا يقتصر على استدعاء الماضي، بل هو تأكيد على أن مصر لا تحيد عن طريقها، وأن الحلم الذي بدأ في 1952 لا يزال حيًا، يتجدد كل يوم بمشروع، وكل صباح بإنجاز.