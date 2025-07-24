الجيش التايلاندي: مقتل تسعة أشخاص في ضربات جوية كمبودية

أعلن الجيش التايلاندي أن "الضربات الجوية الكمبودية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، وإصابة 14 آخرين"، فيما يخوض البلدان اشتباكات حدودية هي الأسوأ منذ حوالى 15 عاما.

وقُتل ستة أشخاص بهجوم قرب محطة وقود في محافظة سيساكيت واثنان في محافظة سورين وواحد في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وكلها في شمال شرق البلاد.

وأعلن الجيش التايلاندي أنه نفّذ ضربات جوية بطائرات من طراز إف-16 على هدفين عسكريين في كمبوديا.

وكان الجيش اتّهم كمبوديا بإطلاق صاروخين من طراز "بي إم-21" تسببا في إصابة ثلاثة مدنيين في قرية حدودية في محافظة سورين في جنوب شرق البلاد.

كذلك، أفاد مكتب رئيس الوزراء التايلاندي بمقتل مدني تايلاندي بقصف مدفعي كمبودي في محافظة سورين.

وتبادلت القوات الكمبودية والتايلاندية إطلاق نار صباح الخميس حول معبدين قديمين يعود تاريخهما إلى فترة أنغكور (القرنين التاسع والخامس عشر)، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية.