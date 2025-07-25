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بـ93 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يلوّح برسوم مضادة على سلع أمريكية

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقرّت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب دبلوماسيين أوروبيين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي إذا لم يُتَوَصَّل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من أغسطس، ما دفع بروكسل إلى الاستعداد برد مماثل.
الاتحاد الأوروبي يلوّح برسوم مضادة على سلع أمريكية - أرشيفية

الرسوم الأوروبية

وتشمل الرسوم الأوروبية المرتقبة قائمة أولى بقيمة (21) مليار يورو، من بينها فول الصويا، وقائمة ثانية بقيمة (72) مليار يورو تشمل منتجات كالأخشاب والطائرات والسيارات.
ووافق على الخطوة (26) من أصل (27) دولة أوروبية، باستثناء المجر، في حين أبدت عواصم رئيسية كبرلين وباريس دعمًا لتوجه أكثر صرامة تجاه واشنطن.
اشتعال حرب الرسوم التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي - kaohoon international

كما تدرس المفوضية الأوروبية، في حال تعثر المفاوضات، فرض قيود إضافية على شركات الخدمات الأميركية، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية والمالية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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