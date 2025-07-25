السيسي : يجب البدء بإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الأربعاء 23 يوليو / تموز 2025 ، على ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار ، مجددا التأكيد على موقف بلاده "الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، نشره على حسابه بفيسبوك.

وأضاف السيسي، بحسب البيان، أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط".

ووفق البيان، فإن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استمع رئيس الوزراء اليوناني إلى رؤية الرئيس المصري بشأن "سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتسوية النزاعات القائمة".

واستعرض الاتصال، "جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة".

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو المخطط الذي تسعى إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة إلى تنفيذه.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

المصدر : وكالات