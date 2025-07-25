محدث: ماكرون : سنعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس 24 يوليو / تموز 2025 ، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام"، إنه "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

وأضاف "سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرح في 16 فبراير/ شباط 2024 أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لباريس.

إسرائيل تهاجم باريس

وصف نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "وصمة عار" واعتبره "دعما للإرهاب".

وأضاف ليفين أن "الوقت قد حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، واصفا ذلك بأنه "رد تاريخي عادل" على الخطوة الفرنسية.

المصدر : وكالات